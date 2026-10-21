အီရန်အပေါ် ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက စစ်ပွဲအတွင်း ဝင်ရောက်ပါဝင်မည်ဟု အီရတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော ကတာအစ်ဘ် ဆယက်ဒ် ဒိုရှ် ရှိုဟဒါအဖွဲ့က အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာပါက စစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်း ဝင်ရောက်ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အဘူ အာလာ အယ်လ်ဝလာအီက အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ၎င်းက “အမှန်တကယ် ခြိမ်းခြောက်မှု” ဟု သတ်မှတ်သည့် အန္တရာယ်တစ်ရပ် ကျရောက်လာပါက အဖွဲ့အနေဖြင့် စစ်ရေးအရ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီရန် နှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေး
အယ်လ်ဝလာအီက ၎င်းတို့အဖွဲ့နှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့အကြား နက်ရှိုင်းသည့် ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဆက်ဆံရေးသည် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ တူညီခြင်းနှင့် ပထဝီဝင်အနေအထားအရ နီးကပ်ခြင်းတို့အပေါ် အခြေခံထားကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် နှစ်ဖက်အကြား ဆက်ဆံရေးမှာ အလွန်ခိုင်မာပြီး မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မျှ ဖြတ်တောက်၍မရနိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်းက အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ခြေ
အဆိုပါကြေညာချက်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ မြင့်တက်နေသည့် အချိန်၌ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံ နှင့် ဆက်စပ်သည့် စစ်ရေးပဋိပက္ခတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားလာပါက အီရန်နှင့် နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိသည့် အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပါ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိနေပါတယ်။
ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းအကြား ကန့်သတ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံအများအပြားနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအထိ ပျံ့နှံ့လာနိုင်ပါတယ်။ ယင်းက ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများကို ပိုမိုမြင့်တက်စေပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေများအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကြေညာချက်၏ အဓိကသက်ရောက်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- စစ်ရေးပဋိပက္ခ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနိုင်ခြင်း - အီရန်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပါဝင်လာပါက ပဋိပက္ခသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပျံ့နှံ့လာနိုင်ပါတယ်။
- ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအန္တရာယ် မြင့်တက်လာခြင်း - အီရတ် နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများတွင် စစ်ရေးတင်းမာမှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။
- သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများ ပိုမိုအရေးကြီးလာခြင်း - ပဋိပက္ခကို ထိန်းချုပ်ရန် နှင့် အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် စစ်ပွဲအတွင်း အမှန်တကယ် ဝင်ရောက်ပါဝင်မည်ဟု အတည်ပြု၍မရသေးဘဲ လက်တွေ့စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ တုံ့ပြန်မှုများအပေါ် မူတည်နေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment