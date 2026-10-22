ဆီရစ်ခ်ဒေသ ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ သည့် အမေရိကန် MQ-9 ဒရုန်းကို အီရန်က ပစ်ချ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံ ဆီရစ်ခ် ဒေသတွင် အီရန်စံတော်ချိန် ည ၁၂ နာရီခန့် မြန်မာ စံတော်ချိန် မနက် ၃ နာရီခန့် က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမေရိကန် MQ-9 အမျိုးအစား မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်တစ်စင်းကို အီရန်၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်က ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကာ ပစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
MQ-9 သည် ထောက်လှမ်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment