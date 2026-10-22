  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

ဆီရစ်ခ်ဒေသ ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ သည့် အမေရိကန် MQ-9 ဒရုန်းကို အီရန်က ပစ်ချ

၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၂:၁၃
News ID: 1881178
ဆီရစ်ခ်ဒေသ ကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ သည့် အမေရိကန် MQ-9 ဒရုန်းကို အီရန်က ပစ်ချ

အီရန်နိုင်ငံ ဆီရစ်ခ်ဒေသတွင် အီရန်စံတော်ချိန် ညသန်းခေါင် ၁၂ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှု၌ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသော အမေရိကန် MQ-9 အမျိုးအစား မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကို အီရန်၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်က ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကာ ပစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန်နိုင်ငံ ဆီရစ်ခ် ဒေသတွင် အီရန်စံတော်ချိန် ည ၁၂ နာရီခန့် မြန်မာ စံတော်ချိန် မနက် ၃ နာရီခန့် က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမေရိကန် MQ-9 အမျိုးအစား မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်တစ်စင်းကို အီရန်၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်က ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကာ ပစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

MQ-9 သည် ထောက်လှမ်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha