  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ကို စော်ကားသူ အား ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ထောက်ခံသူများ က ပညာပေး ။ ။ video

၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၀၇
News ID: 1881289
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ကို စော်ကားသူ အား ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ထောက်ခံသူများ က ပညာပေး ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့ကို ထောက်ခံသူများသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို အပေါ် အဝတ်အစားများ ချွတ်ပစ်ခဲ့၍ ဆုံးမ ခဲ့ကြောငူကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးသားသည် အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် (အဘူမိုဟမ္မဒ်အလ်ဂျောင်လာနီ) ကို ထောက်ခံသူတစ်ဦးဟု ဆိုကြပြီး၊ ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့၏ ယခင်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဟာဆန် နာဆရယ်လာ၏ ဓာတ်ပုံပေါ် ခြေထောက်တင်နင်းနေသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုကို တင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

Download 1012 KB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha