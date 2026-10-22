ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ရှဟီးဒ် H.I ဆယက်ဒ် ဟစန် နစရိုလ်လ္လာဟ် ကို စော်ကားသူ အား ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ထောက်ခံသူများ က ပညာပေး ။ ။ video
၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၄:၀၇
News ID: 1881289
အဗ်နာ ။ ။ လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့ကို ထောက်ခံသူများသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို အပေါ် အဝတ်အစားများ ချွတ်ပစ်ခဲ့၍ ဆုံးမ ခဲ့ကြောငူကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးသားသည် အဲဟ်မဒ် အရှ်ရှရအ် (အဘူမိုဟမ္မဒ်အလ်ဂျောင်လာနီ) ကို ထောက်ခံသူတစ်ဦးဟု ဆိုကြပြီး၊ ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့၏ ယခင်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဟာဆန် နာဆရယ်လာ၏ ဓာတ်ပုံပေါ် ခြေထောက်တင်နင်းနေသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုကို တင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment