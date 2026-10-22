အီရန်နိုင်ငံ အာဒ်ဘီလ်ဒေသမှ သုတေသီ ၁၄ ဦး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်များစာရင်းတွင် ပါဝင်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါစာရင်းကို သုတေသီများနှင့် သုတေသနပညာရှင်များ၏ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စကိုပတ်စ် (Scopus) ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်ပြီးနောက် ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခပါတယ်။
အာဒ်ဘီလ်တက္ကသိုလ်၏ နည်းပညာနှင့် သုတေသနဌာန တာဝန်ခံက ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု သိပ္ပံပညာရှင်များစာရင်းကို နှစ်မျိုးထုတ်ပြန်လေ့ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပထမစာရင်းတွင် သုတေသီများ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း သုတေသနပြုလုပ်မှုအဆင့်၊ အရည်အသွေးနှင့် ပမာဏတို့ကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ အကဲဖြတ်ပါတယ်။ ဒုတိယစာရင်းတွင်မူ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ တစ်သက်တာ သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာ သုတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုစုထားသည့် ပထမစာရင်းတွင် အာဒ်ဘီလ်ဒေသမှ အောက်ပါပညာရှင်များ ပါဝင်လာကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
- ပါမောက္ခ အဇီးဇ် ဟာဘီဘီ
- ပါမောက္ခ ဟာဒီ ဂါအီဘီ
- ပါမောက္ခ ဟိုစိုင်းန် ရှာယီဂီ
- သုတေသနပညာရှင် ရိုကန် ဟာဒီ နိုဘရီ
- ပါမောက္ခ ယာရှာ အဇီဇီယန်
- ပါမောက္ခ စဂျာဒ် ပီရ် မိုဟမ္မဒ်
- ပါမောက္ခ ယူစွတ် အဘာစ်ပူရ်
- ပါမောက္ခ အဇ်ဂဲရ် အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ
သုတေသီများ၏ တစ်သက်တာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အကဲဖြတ်ထားသည့် ဒုတိယစာရင်းတွင် အောက်ပါပညာရှင်များ ပါဝင်လာကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
- ပါမောက္ခ စီနာ ဖေဇိုလာဇာဒဲ
- သုတေသနပညာရှင် အီရက်ဂျ် ဖာရာဂျီ
- ဟာမစ် ဟိုင်ဒါဇာဒဲ
- ပါမောက္ခ အဆဒ်ဒိုလ္လာဟ် အဆဒ်ဒီ
- ပါမောက္ခ ဆယက်ဒ် မဟ်ဒီ ရဇဝီ
- ပါမောက္ခ မဂျစ် ဟိုစိုင်းန်ပူရ်
ထို့ကြောင့် အာဒ်ဘီလ်ဒေသမှ အဆိုပါသုတေသီခြောက်ဦးသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းစာရင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment