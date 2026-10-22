  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

အီရန်ကြည်းတပ်၏ အာရက်ရှ်ဒရုန်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု / ထိပ်ဖူးဗုံးအလေးချိန် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ တိုးမြှင့် ။ ။ video

၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၀၁:၃၆
News ID: 1881454
အီရန်ကြည်းတပ်၏ အာရက်ရှ်ဒရုန်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု / ထိပ်ဖူးဗုံးအလေးချိန် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ တိုးမြှင့် ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ အီရန်ကြည်းတပ်သည် အာရက်ရှ် (Arash) တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး နောက်ဆုံးမော်ဒယ်တွင် ထိပ်ဖူးဗုံးအလေးချိန်ကို ၅၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ တိုးမြှင့်ထားသည့်အပြင် ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာဖြင့် ပစ်မှတ်တိကျမှုကို မြှင့်တင်ကာ ဂျက်အင်ဂျင်သုံး မော်ဒယ်သစ်ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။

Download 3 MB

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဗီဒီလို ကလစ်တွင် ပြောထားသည့် ပါရှန်းသတင်း ၏ အနှစ်ချုပ်မှာ - 

အီရန်ကြည်းတပ်၏ အာရက်ရှ် (Arash) ဒရုန်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှု

အီရန်ကြည်းတပ်သည် စစ်ပွဲအတွင်း ဒရုန်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကို တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး လက်နက်အရန်သိုလှောင်မှုများလည်း လုံလောက်စွာရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာသေမီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အာရက်ရှ်ဒရုန်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော မော်ဒယ်တွင် အောက်ပါပြောင်းလဲမှုများ ပါဝင်ပါတယ််။

ထိပ်ဖူးဗုံးအလေးချိန် - ၅၀ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိ တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။

ပစ်မှတ်တိကျမှု - ဉာဏ်ရည်တု (AI) နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ တိကျမှု မြှင့်တင်ထားပါတယ်။

 အင်ဂျင်စနစ် - ဂျက်အင်ဂျင်သုံး မော်ဒယ်အသစ်ကို ထုတ်လုပ်ထားပါ  တယ်။

ထုတ်လုပ်မှု - အာရက်ရှ်ဒရုန်းတစ်မျိုးတည်းသာမက မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်သော ဒရုန်းမျိုးနွယ်စုအဖြစ် ထုတ်လုပ်လာပါတယ်။

အီရန်ဘက်၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါဒရုန်းများကို စစ်ဆင်ရေးများတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရန်သူ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။

အီရန်ကြည်းတပ်သည် အာရက်ရှ်ဒရုန်း၏ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်း၊ ပစ်မှတ်တိကျမှုနှင့် အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို မြှင့်တင်ကာ ဒရုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် စစ်ရေးအသုံးချနိုင်စွမ်းကို တိုးချဲ့နေကြောင်း ဤသတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha