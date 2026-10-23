အပေါ့အလေးသွား ချိန် မကရူးဟ် ဖြစ်စေသည့် အရာအချို့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မဒရ်စာသိုလ်ကာအေမ် (အ.ဂျ) ၏ တင်ပြထားချက်ကို ကိုးကားပြီး တင်ပြမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ့အလေးသွားချိန် (အိမ်သာတက်ချိန်) မကရူးဟ် ဖြစ်စေသည့် အရာအချို့ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်စ်အလာဟ် ၉၁ - အပေါ့အလေးသွားချိန် (အိမ်သာတက်နေစဉ်) အစားအသောက် စားသောက်ခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်နေခြင်း၊ ညာဘက်လက်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းနှင့် စကားပြောဆိုခြင်းတို့သည် မကရူးဟ် (မနှစ်သက်ဖွယ်ရာ) ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် မလွှဲသာမရှောင်သာ အခြေအနေဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ဇိကရ်အောက်မေ့တသမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက ကိစ္စမရှိပေ (ပြစ်ဒဏ်မရှိပါ)။
မတ်စ်အလာဟ် ၉၂ - မတ်တပ်ရပ်၍ ဆီးသွားခြင်း၊ စင်ထွက်စေနိုင်သော မာကျောသည့် မြေပြင်ပေါ်သို့ ဆီးသွားခြင်းတို့သည် မကရူးဟ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ သတ္တဝါ/ပိုးမွှားတို့၏ တွင်းများထဲသို့၊ ရေထဲသို့ (အထူးသဖြင့် ငြိမ်သက်နေသော ရေအိုင်/ရေကန်ထဲသို့) နှင့် လေအဝှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်သို့ ဆီးသွားခြင်းတို့သည်လည်း မကရူးဟ် ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်စ်အလာဟ် ၉၃ - ဆီးနှင့် ဝမ်းကို မသွားဘဲ ချုပ်တည်း/ထိန်းထားခြင်းသည် မကရူးဟ် ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လုံးဝ အန္တရာယ်ဖြစ်စေ/ထိခိုက်စေနိုင်ပါက (ထိန်းထားခြင်းသည်) ဟရာမ် (တားမြစ်ထားသောအရာ/အပြစ်) ဖြစ်ပါတယ်။
သောင်ဇီဟုလ် မဆာအိလ် ဂျာမေ့အ် - မတ်စ်အလာဟ် ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃
လင့်ခ် - https://www.sistani.org/urdu/book/26352/4213/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment