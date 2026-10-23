ဆောင်းရာသီရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ ဥရောပတွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ခြေရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပိုလီတီကို ဝက်ဘ်ဆိုက်က လူနေမှုစရိတ်နှင့် လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်း၊ လူငယ်များအကြား မကျေနပ်မှုများ တိုးလာခြင်းတို့ကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် ယခုဆောင်းဦးရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီအတွင်း ဆန္ဒပြပွဲလှိုင်း ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ လာမည့် ကိုးလအတွင်း ဥရောပရှိ အရေးပါသော နိုင်ငံအများအပြားတွင် ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရန်လည်း ရှိနေပါတယ်။
ထိုအခြေအနေတွင် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ပိုမိုများပြားလာပါက နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာနိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေပါတယ်။
ပိုလီတီကို၏ ဖော်ပြချက်အရ အီတလီနိုင်ငံ သည် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာနေသော နိုင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လောင်စာဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ကုန်တင်ကားမောင်းသူများ၏ ဆန္ဒပြပွဲများလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ တွင်လည်း မငြိမ်သက်မှုများနှင့် ဖမ်းဆီးမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး စပိန်နိုင်ငံ တွင်မူ အိမ်ရာအကျပ်အတည်းသည် ဆန္ဒပြပွဲများ၏ အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်တွင် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ လောင်စာဆီနှင့် အိမ်ရာစရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်း၊ လူငယ်များအကြား မကျေနပ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းတို့ကို ဥရောပတစ်ဝန်း ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများ ပျံ့နှံ့လာရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆောင်းရာသီ ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါပြဿနာများ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်း စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေသည်။ ယင်းအခြေအနေကြောင့် ဥရောပနိုင်ငံများသည် နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment