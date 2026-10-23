စစ်ပွဲ ကို မီးထိုးလှုံ့ဆော်နေသော အုပ်ချုပ်သူများကို မိမိတို့၏ ဆန္ဒပြမှုများအား လမ်းကြောင်းလွှဲခွင့် မပြုကြပါနှင့် / ကာလီဗါဖ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်း အိတ်စ် (X) ပေါ်တွင် ရေးသားထားသော ပို့စ်တစ်ခု၌ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ယနေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒပြမှုများကို တုံ့ပြန်ရာတွင် အုပ်ချုပ်သူများ၏ အစီအစဉ်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားပြီး စစ်ပွဲများကို မီးထိုးလှုံ့ဆော်နေသော အုပ်ချုပ်သူများကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြည်သူ့ဆန္ဒပြမှုများ၏ ဦးတည်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်ကို ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ပြောင်းလဲပြီးနောက် ပြည်သူများကို အချင်းချင်း ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် ပြည်သူများကိုယ်တိုင်ကိုသာ အပြစ်တင်ရှုတ်ချကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။”
အာရ်အန်အေ၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ ဆန္ဒပြမှုလှိုင်းသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အိတ်စ်ပေါ်တွင် ထပ်မံရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ပြောကြားရာတွင် ပြည်သူများ၏ တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြမှုများ၏ အဓိကသတင်းစကားနှင့် အမှန်တရားမှာ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
- အက်ပ်စတိန်းဖိုင်များ (Epstein Files) မှ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်များ။
- ဂါဇာဒေသတွင် ကျူးလွန်နေသော ရာဇဝတ်မှုများ။
- အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ဆင်နွှဲသည့် စစ်ပွဲ။
- စနစ်အတွင်းရှိ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ။ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာလီဘာဖ်၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါဖြစ်ရပ်များအားလုံးသည် ကမ္ဘာ့အာဏာဗဟိုချက်တွင် ရှိနေသော အုပ်စုတစ်စုတည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရေးမကြီးသောအကြောင်းအရာများဖြင့် မူလအကြောင်းအရာမှ အာရုံလွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများ
ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က “ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ဒေသခံများ” ဟူသည့် အတုအယောင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမျိုးကို ဥပမာပေး၍ မူလအကြောင်းအရာမှ အာရုံလွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက “အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲပြီး တာဝန်ခံရမှုနှင့် စစ်ဆေးအရေးယူခံရမှုတို့မှ လွတ်မြောက်သွားနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို သူတို့အား မပေးကြပါနှင့်” ဟု တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment