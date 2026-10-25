  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန်၏ ဒရုန်းတစ်စင်းကို ထပ်မံပစ်ချခဲ့

၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၀၀:၃၆
News ID: 1882531
အမေရိကန်၏ ဒရုန်းတစ်စင်းကို ထပ်မံပစ်ချခဲ့

အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ စစ်တပ်သည် အမေရိကန်၏ လူကပ်စ် (Lucas) ဒရုန်းတစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့သည်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဘန်ဒရ်အဘာစ်မြို့တွင် အမေရိကန်၏ လူကပ်စ် အမျိုးအစား ဒရုန်းတစ်စင်းသည် အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ စစ်တပ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။

ယင်းမတိုင်မီက စစ်တပ်အကြီးအကဲသည် စစ်ရေးနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးသုံး ဒရုန်းများ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတစ်ရုံကို သွားရောက်စစ်ဆေးစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ -

“ကျွန်ုပ်တို့သည် ရန်သူကို ကောင်းစွာလေ့လာအကဲဖြတ်ထားပြီး ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်း ကောင်းစွာ သိရှိထားသည်” ဟု ဆိုပါတယ်။

၎င်းက ဆက်လက်၍ - 

“ရန်သူ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ၎င်းကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha