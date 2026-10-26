ဆော်ဒီအာရေဗျ ၊ တူရကီ နှင့် ပါကစ္စတန်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ တီဟီရန်မြို့တွင် အရေးကြီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရအီရန်နိုင်ငံ ၏ အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးက ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ခါလစ် ဘင် ဆလ်မန်၊ ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် နှင့် တူရကီနိုင်ငံ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ အီဗရာဟင်းမ် ကာလင်တို့သည် အီရန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်း အီရန်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးနှင့်အတူ ပူးတွဲအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၎င်းက ထိုအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်မည့် သုံးနိုင်ငံသည် အီရန်နိုင်ငံနှင့်အတူ ပူးပေါင်းကာ တတိယအကြိမ် အတင်းအကျပ်ဆင်နွှဲစေခဲ့သည့် စစ်ပွဲအတွင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အာမခံနိုင်ရန် အီရန်နိုင်ငံက ရရှိခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကို အသုံးချပြီး ဒေသတွင်း၌ ထိရောက်မှုရှိသော၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးနိုင်သော၊ ဒေသတွင်းအခြေခံပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ရပ် ထူထောင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment