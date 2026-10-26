ဥရောပသုံးနိုင်ငံအုပ်စုသည် အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်ဟု အူလျာနော့ဗ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဗီယင်နာမြို့ရှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ရုရှားအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် မီခေးလ် အူလျာနော့ဗ်က ဥရောပသုံးနိုင်ငံအုပ်စုသည် အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အူလျာနော့ဗ်သည် လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်း X ပေါ်တွင် ရေးသားရာ၌ အီရန်အာဏာပိုင်များသည် အလွန်ပင် သဘောထားပျော့ပျောင်းပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူများဖြစ်သော်လည်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစတင်ကာ ဥရောပသုံးနိုင်ငံအုပ်စုသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့အတွင်း တင်းမာမှုများကို အဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် အချက်ကို လျစ်လျူရှုနေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထိုဥရောပသုံးနိုင်ငံ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ရုရှားသံအမတ်သည် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အစ္စမေးလ် ဘာဂါအီ ၏ ဝေဖန်ချက်ကိုလည်း ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက ဥရောပသုံးနိုင်ငံ၏ လုပ်ရပ်များသည် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာစေခဲ့ပြီး အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် လမ်းခင်းပေးရာတွင် အထောက်အကူပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment