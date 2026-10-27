အီရန် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး နှင့် အီရန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးတို့ တွေ့ဆုံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မိုဟ်ဆင် ရေဇာအီသည် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ က အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုအတွင်း အီရန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ၎င်း၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးတို့သည် နိုင်ငံ့ရေးရာများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အဓိကဆုံချက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေးဟူသော နယ်ပယ်လေးခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊ နယ်ပယ်တစ်ခုစီတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာ၌ လိုအပ်သော ဖြည့်စွက်အချက်များကို အလေးထားရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး က လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ၏ အစမှအဆုံးအထိ အခြေအနေတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံငုံဖော်ပြထားသော လုပ်ငန်းလမ်းပြမြေပုံ (Roadmap) ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ခိုင်မာတိကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတွင်း အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စုစည်းညီညွတ်မှုကို ခိုင်မာစေခြင်း၊ ပြည်သူများနှင့် အာဏာပိုင်များအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့အပြင် နိုင်ငံ၏ပြဿနာများကို ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သမ္မတနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီပံ့ပိုးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အခြေခံဥပဒေကို အထူးသဖြင့် ပုဒ်မ ၁၇၆ ကို အသုံးချရန်၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှတစ်ဆင့် အမျိုးသားနှင့် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန်၊ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာစေရန်တို့သည် အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အခြားအရေးကြီးသော အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်က ရန်သူဘက်မှ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ဆုံးရှုံးလာခြင်းသည် အမျိုးသားခံနိုင်ရည်ရှိမှု၏ ရလဒ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတော်စနစ်ကို ကာကွယ်ရာတွင် ပြည်သူများ၏ ဆက်လက်ပါဝင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် တက်ကြွပြီး အချိန်မီသော သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေမှုများ ပြုလုပ်ရန် အလေးပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက စစ်ပွဲအခြေအနေနှင့် “စစ်လည်းမဖြစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းမရှိ” ဟူသော အခြေအနေကို အဆုံးသတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံ့အာဏာပိုင်များက တင်ပြထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် အီရန်ပြည်သူများနှင့် တော်လှန်ခုခံရေးအင်အားစုတို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ရရှိအောင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရန်လည်း အလေးအနက် မှာကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မိုဟ်ဆင် ရေဇာအီက နိုင်ငံ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ လက်ရှိအခြေအနေများနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော ကြိုးပမ်းမှုများအကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ထံ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးရုံးက ဒေသတွင်း၌ ပြည်တွင်းအခြေခံဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာသော လုံခြုံရေးယန္တရားများကို စနစ်တကျ စုစည်းညှိနှိုင်းရန်အတွက် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် မူဝါဒနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment