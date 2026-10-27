အစ္စရေး Channel 12 ၏ ကနဦးစစ်တမ်းအရ ဂါဒီ အိုက်ဇင်ကော့၏ မဟာမိတ်အုပ်စုက ၅၂ နေရာ၊ နေတန်ယာဟု၏ မဟာမိတ်အုပ်စုက ၅၀ နေရာ ရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးနိုင်ငံ Channel 12 ရုပ်သံဌာန၏ ကနဦးစစ်တမ်းအရ ဂါဒီ အိုက်ဇင်ကော့၏ မဟာမိတ်အုပ်စုသည် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၅၂ နေရာ၊ နေတန်ယာဟု၏ မဟာမိတ်အုပ်စုသည် ၅၀ နေရာနှင့် အာရပ်ပါတီများသည် ၁၈ နေရာ အသီးသီး ရရှိထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စရေးလွှတ်တော်တွင် စုစုပေါင်း အမတ်နေရာ ၁၂၀ ရှိပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အနည်းဆုံး ၆၁ နေရာ လိုအပ်သည်။ သို့သော် ကနဦးစစ်တမ်းရလဒ်အရ အဓိက မဟာမိတ်အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးသည် အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အမတ်နေရာ ၆၁ နေရာကို မရရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment