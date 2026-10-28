အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သည့် သဘောတူညီချက်တိုင်းကို အီရန်က ထောက်ခံမည် ဟု အီရန် သမ္မတ ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ခါလစ် ဘင် စလ်မာန်၊ ပါကစ္စတန် စစ်တပ်ဦးစီးချုပ် ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် နှင့် တူရကီနိုင်ငံ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ အီဗရာဟင်းမ် ကာလင် တို့ ပါဝင်တက်ရောက်သည့် အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံများအကြား ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တူညီချက်များကို အခြေခံကာ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း၊ ဘုံခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင်လည်း ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းသည့် ရပ်တည်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် ဂါဇာ၊ လက်ဘနွန်နှင့် ဒေသတွင်း အခြားနေရာများ၌ အစ္စရေး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ကျူးကျော်မှုများနှင့် ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးထားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကို အားနည်းစေရန်နှင့် မွတ်စလင်လူမျိုးများအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် မူဝါဒများကိုလည်း တားဆီးသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ဒေသတွင်းဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန် စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လုံခြုံရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်များသည် စာရွက်ပေါ်တွင်သာ ရပ်တန့်မနေဘဲ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် မြင်သာသောရလဒ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲလာရမည်ဟုလည်း ၎င်းက အလေးပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အီရန်၏ နျူကလီးယားဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်နိုင်ငံသည် နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း၊ နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (NPT) အရ မိမိနိုင်ငံ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များကို လိုက်နာလျက် ငြိမ်းချမ်းသော နျူကလီးယားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တရားမျှတမှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် သဘောတူညီချက်မှန်သမျှကို အီရန်က အလေးအနက် ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment