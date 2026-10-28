အီရန် အပေါ် အမေရိကန်စစ်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၄၇ ဘီလီယံနီးပါးအထိ မြင့်တက်လာကြောင်း စင့်ကွမ် ၏ ခန့်မှန်းချက်အသစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ CENTCOM (စင့်ကွမ်) ၏ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကို The Hill သတင်းဌာနက ရရှိခဲ့ပြီး၊ ယင်းအရ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ စစ်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် ဒေါ်လာ ၄၇ ဘီလီယံနီးပါးအထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ယင်းပမာဏသည် စက်တင်ဘာလမှစ၍ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံကျော် မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
«အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့အတွက် အကဲဖြတ်ချက်အရ သုံးစွဲပြီးဖြစ်သော ခဲယမ်းမီးကျောက်များကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် ဒေါ်လာ ၂၉ ဘီလီယံ၊ စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ထပ်တိုးစရိတ်များအတွက် ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံနီးပါးနှင့် ဆုံးရှုံးသွားသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးရန် ဒေါ်လာ ၆.၁ ဘီလီယံ သတ်မှတ်ထားသည်။»
CENTCOM (စင့်ကွမ်) က ယင်းခန့်မှန်းချက်တွင် လေတပ်၏ ပံ့ပိုးကူညီရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
ယင်းတွင် ဝန်ထမ်းများကို နေရာချထားခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြီး၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် အစီရင်ခံထားသည့် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ ဒေါ်လာ ၇.၆ ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယ်။
The Hill သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ယင်းခန့်မှန်းချက် တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတစ်ဝန်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်များ မပါဝင်ပေ။ ထို့ကြောင့် စစ်ပွဲအတွက် အမှန်တကယ် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ယခုဖော်ပြထားသည့် ပမာဏထက် များစွာပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment