ကျူးဘားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် စီးပွားရေးအကြမ်းဖက်မှုနှင့် တူညီကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ် နှင့် ယာယီတာဝန်ခံ ဂိုလာန်မ်ဟိုစိုင်းန် ဒါဇီက ကျူးဘားနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် အီရန်အစ္စလာမ္မ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ထောက်ခံမှုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် စီးပွားရေးအကြမ်းဖက်မှု၏ လက္ခဏာရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် လက်နက်ကိုင်အင်အားကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ဆို့ဝိုင်းရံခြင်းသည်လည်း နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ ကျူးကျော်ရန်လိုသည့် လုပ်ရပ်များအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment