ဒီနှစ်ရဲ့ အလှဆုံးမြင်ကွင်း/ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော်မြတ် ရင်ခွင်မှာ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု ။ ။ Photos
၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၁၃:၃၇
News ID: 1884323
အဗ်နာ ။ ။ လောကရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ခဏတာမေ့လျော့ရင်း အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် မြတ် ရင်ခွင်တော် အတွင်း ခေါင်းချ အိပ်ပျော်နေသူတစ်ဦး၏ ပုံဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတစ်ခုရဲ့ အဆုံးသတ်သာမက စိတ်နှလုံးသားအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ လုံခြုံမှုနဲ့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ခဏတာလေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment