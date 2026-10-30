ယီမင်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၁,၅၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယီမင်နိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ရေးတိုက်ပွဲများကြောင့် လူပေါင်း ၁,၆၇၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားလူပေါင်း ၇,၃၉၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယီမင်နိုင်ငံအပေါ် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ယင်းနိုင်ငံကို ကုန်းလမ်း၊ လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းတို့မှ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ယင်းပိတ်ဆို့မှုတွင် ပါဝင်လာခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဆာနာအစိုးရသည် ပိတ်ဆို့မှုကို ချိုးဖျက်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် ဆော်ဒီအာရေဗျက ဆာနာလေဆိပ်ကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယီမင်ဘက်ကလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်စစ်တပ်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်များကို နောက်ဆုတ်စေခဲ့ပြီး သမိုင်းဝင်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်သည့် အယ်လ်မိုခါ နှင့် မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ခူဘူးဘ် ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ယီမင်စစ်တပ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရေးပါပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်သော ရေကြောင်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြားအပေါ် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်း ပိုမိုခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်စစ်တပ်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသော လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်များထံမှ မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော ကျွန်းအများအပြားကိုလည်း ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပြီး ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြားအပေါ် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုအားကောင်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment