  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တီဟီရန်မြို့သို့ လာရောက်ခြင်း

၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၅
News ID: 1884537
ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တီဟီရန်မြို့သို့ လာရောက်ခြင်း

ကာတာနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အီရန်အာဏာပိုင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တီဟီရန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ  ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် တီဟီရန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဤတွေ့ဆုံမှုများတွင် အီရန်နှင့် ကာတာနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များအပြင် ဒေသတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကိုလည်း ဆွေးနွေးဖလှယ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha