ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တီဟီရန်မြို့သို့ လာရောက်ခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် တီဟီရန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤတွေ့ဆုံမှုများတွင် အီရန်နှင့် ကာတာနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များအပြင် ဒေသတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကိုလည်း ဆွေးနွေးဖလှယ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment