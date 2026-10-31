ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား မှ ရေနံသယ်ယူပို့ဆောင်ရန် အမေရိကန်နှင့် ယူအေအီးတို့၏ စစ်ဆင်ရေး အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်ရုပ်မြင်သံကြားဌာန (IRIB) ၏ အစီရင်ခံစာအရ HFI အဖွဲ့အစည်း၏ အစီရင်ခံချက်အရ ပြီးခဲ့သည့်တစ်လအတွင်း အီရန်နိုင်ငံက စည်းကမ်းချိုးဖောက်သည့် သင်္ဘောများအပေါ် ကိုင်တွယ်တုံ့ပြန်မှုများ ပိုမိုတင်းကျပ်လာခြင်းကြောင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ရေနံသယ်ယူပို့ဆောင်မှုမှာ သုညနီးပါးအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ “စူပါကလပ်စတာ” စစ်ဆင်ရေးသည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းမှ ရေနံများကို ပြင်ပသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းတွင် ရေနံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကြားခံသင်္ဘော (Shuttle Tanker) များဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခြင်းနှင့် သင်္ဘောအချင်းချင်း ရေနံလွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ခြင်း (Ship-to-Ship Transfer) တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးကို ယူအေအီးနိုင်ငံက စီမံရေးဆွဲခဲ့ပြီး အမေရိကန်၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း HFI ၏ အဆိုအရ လက်ရှိတွင် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment