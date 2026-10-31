အီရန်နှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး ဂိုလမ်ရေဇာ နူရီ ဂဇယ်ဂျာသည် တီဟီရန်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် အီရန်၊အာဖရိက စိုက်ပျိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ညီလာခံ၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့အကြား လက်ရှိကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၄၀ သန်းရှိကြောင်း၊ သို့သော် အာဖရိကတိုက်၏ ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးဈေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးအလားအလာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယင်းပမာဏသည် အလွန်နည်းပါးနေသေးကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို အကြီးအကျယ် တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုဖလှယ်ရေးကို မြှင့်တင်နိုင်သည့် အလားအလာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များစွာ ရှိနေကြောင်း၊ ယင်းအခွင့်အလမ်းများကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါကိစ္စကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နူရီ ဂဇယ်ဂျာက စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများတွင် မဟာဗျူဟာအသစ်တစ်ရပ် ချမှတ်ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအဆင့်တွင် ပြုလုပ်ထားသည့် ကတိကဝတ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော စီမံကိန်းများနှင့် ပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
နှစ်ဖက်စလုံး၏ အားသာချက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို ရည်ညွှန်းပြောကြားရာတွင် အီရန်နိုင်ငံသည် အာဖရိကတိုက်ကို မိမိတို့၏ ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်သည့် ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ် မမြင်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးက ဆက်လက်၍ အီရန်နိုင်ငံတွင် အောက်ပါကဏ္ဍများ၌ ထင်ရှားသော စွမ်းဆောင်ရည်များ ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆည်မြောင်းစနစ်နှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး
ဖန်လုံအိမ်များ တည်ဆောက်ရေး
စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အသုံးပြုရေး
မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး
မွေးမြူရေးနှင့် ကြက်မွေးမြူရေး
ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေး
တစ်ဖက်တွင်လည်း အာဖရိကနိုင်ငံများ၌ ပူနွေးစိုစွတ်သော ရာသီဥတုရှိသည့် ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် လျင်မြန်စွာ ကျယ်ပြန့်လာနေသော ဈေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးမားသော အလားအလာများ ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment