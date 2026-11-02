အီရန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ သတင်းအချက်အလက်နည်း ပညာကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် သဘောတူညီ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဝန်ကြီး ဆက်သာဟာရှင်မ်မီ သည် တနင်္ဂနွေနေ့က တီဟီရန်မြို့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဝစ်ရှ်ဝေ့ရှ် နီဂီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၏ လက်ရှိအခြေအနေများနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးချဲ့နိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအစိုးရဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိ ကုမ္ပဏီများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နယ်ပယ်သစ်များ ဖော်ထုတ်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများ တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ၏ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များကို အပြန်အလှန် အသုံးချနိုင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပိုမိုတက်ကြွစွာ ပါဝင်လာစေရန် ရရှိနိုင်သည့် အလားအလာများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို အပြည့်အဝ အသုံးချသင့်ကြောင်း နှစ်ဖက်စလုံးက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ အထူးပြု နိုင်ငံတကာဖိုရမ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလည်း သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်နှင့် အိန္ဒိယတို့၏ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် အခန်းကဏ္ဍများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဘုံရပ်တည်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်နိုင်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင် ပူးတွဲကြိုးပမ်းမှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရေးတို့၏ အရေးပါမှုကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဆက်သာ ဟာရှင်မ်မီ နှင့် ဝစ်ရှ်ဝေ့ရှ် နီဂီ တို့က နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများ တိုးချဲ့နိုင်မည့် လက်ရှိအခွင့်အလမ်းများကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်၊ ယခုတွေ့ဆုံမှုတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment