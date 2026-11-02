အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူ ၏ ပြောကြားချက်၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် အီရန်ဘက်သို့ လက်ကမ်းထားကြောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်နယ်လ် ဘလွန်း (Donald Blome) သည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများအပေါ် အမေရိကန်၏ ရိုးရာ “တုတ်နှင့်မုန်လာဥနည်းဗျူဟာ” (ဖိအားပေးခြင်းနှင့် မက်လုံးပေးခြင်း မူဝါဒ) ကို ကျင့်သုံးကာ ကွန်ဂရက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ လူထုစည်းရုံးရေးဆန်သော ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက အမေရိကန်အနေဖြင့် အီရန်နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် လက်ကမ်းထားသော်လည်း အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုရန်လည်း အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရေးရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဘာရိန်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် “မနားမားဆွေးနွေးပွဲ (Manama Dialogue)” ဟုခေါ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး၌ ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူသည် အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ဘက်က အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ခဲ့သည့် ကတိကဝတ်များကို မေ့လျော့နေပုံရပါတယ်။
ယင်းတို့တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့် က ပူးတွဲဘက်စုံဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် (JCPOA) ဟုခေါ်သော အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ တစ်ဖက်သတ် နုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းမှစ၍ ၎င်း၏နိုင်ငံသမ္မတက အစ္စလာမ္မာဘတ်သဘောတူညီချက်ကို တစ်ဖက်သတ် ဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်းအထိ ပါဝင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ၎င်းက အီရန်ဘက်သို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် လက်ကမ်းထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများသည် ယနေ့အချိန်အထိ ဖွင့်လှစ်ထားကာ တက်ကြွစွာ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန်လည်း အသင့်ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ထို့ပြင် အီရန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို ဓားစာခံအဖြစ် အသုံးချနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ခွင့်ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment