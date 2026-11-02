အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒါးလက်စ်မြို့တွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွား၊ လူ ၄ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၅ ဦးဒဏ်ရာရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒါးလက်စ်မြို့ရှိ ဒီပ်အဲလ်မ် ရပ်ကွက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၄ ဦးသေဆုံးကာ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာပြီးနောက် အဆိုပါရပ်ကွက်ကို ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါးလက်စ်ရဲတပ်ဖွဲ့က CBS သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားရာတွင် ပထမဆုံး ပစ်ခတ်မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့်ည သန်းခေါင်ယံအချိန်ခန့်က အဆိုပါရပ်ကွက်ရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်အရ ကားရပ်နားရာနေရာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုအတွင်း လူ ၅ ဦး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ဒါးလက်စ်ရဲဌာနက ခရိုဒိုစ်လမ်း အနီးရှိ ကောမတ်စ်လမ်း ပေါ်တွင် နောက်ထပ် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အဆိုအရ တတိယမြောက် ပစ်ခတ်မှုမှာ အဲလ်မ်လမ်း ရှိ အမှတ် ၂၆၀၀ ဘလောက်အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါးလက်စ်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ဒန်နီယယ် ကိုမောက်စ် က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အခြားသံသယရှိသူများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ကင်မရာ မှတ်တမ်းများရရှိရန် အိမ်တစ်အိမ်ချင်းစီသို့ သွားရောက်စုံစမ်းနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment