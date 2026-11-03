ဘယ်လ်ဂျီယံ ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဝန်ကြီးချုပ် ဘာ့တ် ဒီ ဝီဗာ သည် တနင်္လာနေ့တွင် ဘတ်ဂျက် နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှု မရရှိပြီးနောက် နုတ်ထွက်စာကို တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နန်းတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘုရင် ဖိလစ် သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်၏ နုတ်ထွက်စာကို လက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး အင်္ဂါနေ့မှစတင်ကာ အာဏာရညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပါတီများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီကလည်း ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဘတ်ဂျက်နှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုရရှိရန် ကြာသပတေးနေ့အထိ အချိန်သတ်မှတ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ လူငယ်ရာပေါင်းများစွာသည် ခြိုးခြံချွေတာရေးမူဝါဒများနှင့် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူများက ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှု တိုးမြှင့်ပေးရန်၊ ပြည်သူများ၏ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများကိုလည်း ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment