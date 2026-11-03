ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်၏ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ထောက်ခံမှုကြောင့် ဝန်ထမ်းများ နုတ်ထွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏ အစီရင်ခံစာအရ မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်မှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဟေးလီ စတီဗင်စ် (ဟေးလီ စတီဗင်စ်) ၏ ရုံးဝန်ထမ်းများသည် အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရေးပါသော ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည့် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ၏ အမတ်လောင်း မိုက်ခ် ရော်ဂျာစ် (မိုက်ခ် ရော်ဂျာစ်) ကို ထောက်ခံရန် ၎င်း၏မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအပေါ် ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လျက်ရှိကြပါတယ်။
စတီဗင်စ်၏ ရုံးအကြီးအကဲအဖြစ် ကာလရှည်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဂျက်စတင် ဂျာမန် (ဂျက်စတင် ဂျာမန်) က တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းအထိ (ဒေသစံတော်ချိန်) ၎င်းတို့အဖွဲ့ဝင် အများအပြားအပါအဝင် မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
စတီဗင်စ်နှင့် ရှစ်နှစ်ကြာ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဂျာမန်က မိုက်ခ် ရော်ဂျာစ်ကို ထောက်ခံရန် စတီဗင်စ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အံ့အားသင့်ပြီး စိတ်ထိခိုက်မိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်မှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ အထက်လွှတ်တော်အမတ်လောင်း အက်ဘ်ဒူလ် အယ်လ်ဆာယက်ဒ် (အက်ဘ်ဒူလ် အယ်လ်ဆာယက်ဒ်) နှင့် အခြားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးကြရန်နှင့် ၎င်းတို့ ယုံကြည်သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ကြရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
စတီဗင်စ်သည် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အက်ဘ်ဒူလ် အယ်လ်ဆာယက်ဒ်နှင့် အခြားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ထင်ရှားသူများနှင့်အတူ ပူးတွဲကျင်းပမည့် အခမ်းအနားတစ်ခုသို့ တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ မြင့်တက်လာပြီးနောက် အယ်လ်ဆာယက်ဒ်၏ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့က သောကြာနေ့ညတွင် စတီဗင်စ်အား ၎င်း၏အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ယင်းမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏ အဓိကအကြောင်းအရာများမှ လူထု၏အာရုံစိုက်မှု လွဲချော်မသွားစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းတွင် စတီဗင်စ်သည် အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ၌ အယ်လ်ဆာယက်ဒ်၏ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စတီဗင်စ်၏ လုပ်ရပ်သည် ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်ရှိ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်များ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့အပြင် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်ရှိ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များကလည်း အယ်လ်ဆာယက်ဒ်အပေါ် ၎င်းတို့၏ ထောက်ခံမှုကို ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ၏ အရေးအကြီးဆုံး ပြိုင်ပွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့်ပ် (ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့်ပ်) နှင့် ဘာရက် အိုဘားမား (ဘာရက် အိုဘားမား) တို့သည် မိမိတို့ပါတီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ထောက်ခံရန်အတွက် မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်သို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment