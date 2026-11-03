အီရန်နိုင်ငံ ကဲရှ်မ် ကျွန်းကို အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် နိုင်ငံခြားသားများ ဒေါသထွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံရှိ ကဲရှ်မ် ကျွန်းကို အမေရိကန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့မှု အပေါ် နိုင်ငံခြားသား လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများက ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး ထရမ့်အစိုးရက ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကို “ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်” ဟု ဖော်ပြခြင်းသည် ရယ်စရာကောင်းပြီး ယုတ္တိမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်အရာရှိများက အင်္ဂါနေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် CBS သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားရာ၌ အမေရိကန်စစ်တပ်သည် ကျွန်းရှမ်ကျွန်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအရာရှိများ၏ ပြောကြားချက်အရ အမေရိကန်သည် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ကန့်သတ်ထားသည့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းတွင်လည်း “အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများသည် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပြီး ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်းရှိ ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများကို အီရန်က တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ တားဆီးရန် ရည်ရွယ်သည်” ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
X လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများက အီရန်သည် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အမေရိကန်၏ ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည့် အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
အကယ်၍ တိုက်ခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါကလည်း ထရမ့်က အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ စတင်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲကို ပြန်လည်ခုခံကာကွယ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုကြပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်းရှမ်ကျွန်းအား တိုက်ခိုက်မှုသည် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်ဟူသော အမေရိကန်၏ ပြောဆိုချက်မှာ အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment