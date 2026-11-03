ထရမ့်၏ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ ဖျက်သိမ်းရသည့် အကြောင်းရင်း ပေါ်ပေါက်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အမေရိကန်အထက် လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန် အော့ဆော့ဖ် (Jon Ossoff) သည် MS NOW သတင်းဌာနသို့ ပြုလုပ်ခဲ့သော အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် အချို့ပြည်နယ်များ၌ ဒေါ်နယ်ထရမ့် (Donald Trump) ၏ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည့် နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်က ဆက်လက်၍ ထရမ့်သည် အားနည်းပြီး ကျရှုံးနေသည့်အပြင် နာမည်ပျက်နေသော သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ထရမ့်သည် ၎င်း၏တက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် စိုးရိမ်သောကြောင့် အဆိုပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိဘဲ အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန် အော့ဆော့ဖ်က ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် အဆိုပါ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၌ အနည်းငယ်မျှသော အသိဉာဏ်ရှိပါက ထရမ့်ကို ၎င်းတို့၏ပြည်နယ်များသို့ လာရောက်စေလိုကြမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက နောက်ဆုံးတွင် ထရမ့်သည် လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ၌ ထိုင်ခုံအလွတ်များသာ ရှိနေမည့် အရှက်ရဖွယ်အခြေအနေကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် အဆိုပါမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လူထုတွေ့ဆုံပွဲများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment