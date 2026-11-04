အမေရိကန် ၏ အီရန် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်မှုမှာ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိဟု ရေဇာအီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်ကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင် ရေဇာအီ က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းက အမေရိကန်၏ အီရန်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်မှုသည် ကျေနပ်ဖွယ်မရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် အမေရိကန်ဘက်အနေဖြင့် အီရန်၏ သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကြောင်းပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်ကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူးက အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှသာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment