  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန် ၏ အီရန် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်မှုမှာ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိဟု ရေဇာအီ ပြောကြား

၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၉
News ID: 1886739
အမေရိကန် ၏ အီရန် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်မှုမှာ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိဟု ရေဇာအီ ပြောကြား

မိုဟ်စင် ရေဇာအီ က အမေရိကန် ၏ အီရန်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်မှုသည် ကျေနပ်ဖွယ်မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အနေဖြင့် အီရန်၏ အချက် ၇ ချက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် ရှင်းလင်းတိကျစွာ အကြောင်းပြန်ရန် လိုအပ်သည့်အပြင် ယင်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်ကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင် ရေဇာအီ က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းက အမေရိကန်၏ အီရန်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်မှုသည် ကျေနပ်ဖွယ်မရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

ထို့ပြင် အမေရိကန်ဘက်အနေဖြင့် အီရန်၏ သတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကြောင်းပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်ကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူးက အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှသာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha