ဆီးရီးယားနိုင်ငံက “မက္ကဟ် သဘောတူညီချက်” တွင် ပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆီးရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအစိုးရသည် ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရဖြစ်ပြီး အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မပြသခဲ့သည့် အစိုးရဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
၎င်းက ဆီးရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် အစိုးရတစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းမှာ နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ ၁,၀၀၀ ကျော်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အစ်အဒ် အယ်လ်ရှိုင်ဘာနီ က ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် မက္ကာကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွင် ပါဝင်နိုင်ခြေကို လေ့လာသုံးသပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏ မြို့တော် မနာမာတွင် ကျင်းပသည့် နှစ်စဉ် “မနာမာဆွေးနွေးပွဲ” အစည်းအဝေး၌ အဆိုပါသဘောတူညီချက်တွင် ပါဝင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အလားအလာကို လေ့လာရန် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ ဆီးရီးယားနိုင်ငံသည် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ရှေ့တန်းမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ထို့ပြင် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလည်း ၎င်းက ဝန်ခံခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ နှစ်နှစ်မပြည့်မီသော ကာလအတွင်း အစ္စရေးဘက်မှ ချိုးဖောက်မှု ၁,၀၀၀ ကျော်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment