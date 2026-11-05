  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါလက်စတိုင်းနွယ်ဖွား မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲ

၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၃:၅၆
News ID: 1886961
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါလက်စတိုင်းနွယ်ဖွား မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲ

ပါလက်စတိုင်းနွယ်ဖွား မွတ်စလင်အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဘီရ် ကဝါစ် သည် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထူးချွန်စွာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Sahar News၏အစီရင်ခံစာအရ ပါလက်စတိုင်းနွယ်ဖွား၊ ဟေဂျာဗ် ဝတ်ဆင်ထားသော အမေရိကန် မွတ်စလင်မ် အမျိုးသမီး အဘီရ် ကဝါစ် သည် နယူးယောက်ပြည်နယ်မှ အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး မဲအရေအတွက်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရရှိကာ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ရပ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာပြီးနောက် ၎င်းက X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာ၌ “ကျွန်မတို့ သမိုင်းသစ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha