အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါလက်စတိုင်းနွယ်ဖွား မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News၏အစီရင်ခံစာအရ ပါလက်စတိုင်းနွယ်ဖွား၊ ဟေဂျာဗ် ဝတ်ဆင်ထားသော အမေရိကန် မွတ်စလင်မ် အမျိုးသမီး အဘီရ် ကဝါစ် သည် နယူးယောက်ပြည်နယ်မှ အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး မဲအရေအတွက်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရရှိကာ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ရပ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာပြီးနောက် ၎င်းက X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာ၌ “ကျွန်မတို့ သမိုင်းသစ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment