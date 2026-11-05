အမေရိကန် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ / အီလ်ဟန် အိုမာ ပဉ္စမအကြိမ်ဆက်တိုက် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်မီဒီယာများ၏ မဲရလဒ်စာရင်းများအရ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မင်နီဆိုတာပြည်နယ်ရှိ ပဉ္စမမြောက် ကွန်ဂရက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ် အီလ်ဟန် အိုမာ သည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အီလ်ဟန် အိုမာသည် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဂျွန် နီဂယ်လ် ကို အနိုင်ယူကာ ပဉ္စမအကြိမ်ဆက်တိုက် အောင်ပွဲရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီလ်ဟန် အိုမာသည် မဲစုစုပေါင်း၏ ၇၆ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့ပြီး ဂျွန် နီဂယ်လ်မှာ ၁၆ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အီလ်ဟန် အိုမာသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ အဆိုပါမဲဆန္ဒနယ်ကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိပါတယ်။
ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ မှ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သော အီလ်ဟန် အိုမာသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် သည် ယခင်ကလည်း အီလ်ဟန် အိုမာအား ၎င်း၏ မူလနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားရန် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment