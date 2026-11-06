သောင်ဗဟ်ပြုခြင်းကို နှောင့်နှေးခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဤဟဒီးစ်တော်ကို ဂျာမေအုစ် စအာဒသ် ကျမ်းမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟဒီးစ်တော်၏ မူရင်းအာရဗီစာသား မှာ -
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم:
«إِنَّ أَکْثَرَ صِیَاحِ أَهْلِ النَّارِ مِنَ التَّسْوِیفِ.»
မြန်မာဘာသာပြန် -
တမန်တော်မြတ် ကြီးမိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ -
“ ငရဲသားများ၏ အော်ဟစ်ငိုကြွေးသံ အများဆုံးဖြစ်ရခြင်းမှာ (အပြစ်များမှ) တောင်ဗာဟ်ပြုရန် နှောင့်နှေးခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။”
ကျမ်းညွှန်း - ဂျာမေအုစ် စအာဒသ် (جامع السعادات)၊ အတွဲ ၃၊ စာမျက်နှာ ၄၆။
သဖ်စီးရ်အကျဉ်း (အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အကျဥ်း)
ဤဟဒီးစ်တော်တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) သည် မွတ်စလင်မ်တို့အား အလွန်အရေးကြီးသော သတိပေးချက်တစ်ရပ်ကို မိန့်ကြားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သောင်ဗဟ်ကို နောက်ဆုတ်ခြင်း၏ အန္တရာယ်
လူသားတစ်ဦးသည် အပြစ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်မိသည့်အခါ ရှိုင်တွာန်၏ သွေးဆောင်မှုကြောင့် -
- ယနေ့တော့ မသောင်ဗဟ်သေးဘူး။
- မနက်ဖြန်မှ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံမယ်။
- အသက်ကြီးလာမှ အစ္စလာမ်တရားတော်အတိုင်း နေထိုင်မယ်။
- အခုတော့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ခံစားဦးမယ်။
ဟု တွေးတောကာ သောင်ဗဟ်ပြုခြင်းကို အချိန်ဆွဲတတ်ကြပါတယ်။
သို့သော် မိမိ၏ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်သည် မည်မျှကြာမည်ကို မည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။ သေခြင်းတရားသည် အချိန်မရွေး ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
၂။ သေဆုံးပြီးနောက် နောင်တရသော်လည်း အကျိုးမရှိနိုင်ခြင်း
လူတစ်ဦးသည် ဤလောက၌ ရှိနေစဉ် သောင်ဗဟ်ပြုရန် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ သို့သော် သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအချိန်တွင် မိမိ၏ အတိတ်က အပြစ်များကို ပြန်လည်သတိရကာ နောင်တရခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်းများ ပြုလုပ်သော်လည်း ဤလောက၌ ရှိစဉ်ကဲ့သို့ သောင်ဗဟ်ပြု၍ ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
၃။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်ကို မျှော်လင့်ခြင်း
အစ္စလာမ်သာသနာတော်သည် လူသားတို့အား အပြစ်များကို မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စွာ ရှုမြင်ရန် မသွန်သင်ပါ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်သည် အလွန်ကြီးမားလှပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိအပြစ်များ မည်မျှပင် များပြားစေကာမူ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် သောင်ဗဟ်ပြုရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် မိန့်တော်မူထားပါတယ်။
سورة الزمر، الآية ٥٣
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
အဓိပ္ပာယ် (မြန်မာဘာသာပြန်)
“(အို-နဗီတမန်တော်မြတ်) အသင်သည် ပြောကြားပါလေ။ အို!မိမိတို့ကိုယ်ကို အပြစ်ကျူးလွန်၍ လွန်ကျူးခဲ့ကြသော ငါ၏ အဖန်ဆင်းခံကျွန်များအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်မှ မျှော်လင့်ချက် မဆုံးရှုံးကြလေနှင့်။ ဧကန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အပြစ်ဟူသမျှကို ခွင့်လွှတ်တော်မူသောအရှင် ဖြစ်တော်မူပါသည်။ ဧကန်မုချ ထိုအရှင်မြတ်သည် အလွန်တရာ ခွင့်လွှတ်တော်မူသော၊ အလွန်တရာ သနားကြင်နာတော်မူသောအရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။”
(စူရဟ် အဇ်ဇုမရ်၊ အာယသ်တော် ၅၃)
စစ်မှန်သော သောင်ဗဟ်ပြုခြင်း၏ အခြေခံအချက်များ
၁။ မိမိကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်အတွက် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် နောင်တရခြင်း။
၂။ ထိုအပြစ်ကို ချက်ချင်း စွန့်လွှတ်ခြင်း။
၃။ နောင်တွင် ထိုအပြစ်ကို ပြန်လည်မကျူးလွန်ရန် ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း။
၄။ အကယ်၍ အခြားလူတစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ထားပါက ထိုအခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
နိဂုံးချုပ် သတိပေးချက်
ဤဟဒီးစ်တော်မှ ရရှိသည့် အဓိကသင်ခန်းစာမှာ -
“သောင်ဗဟ်ပြုရန် အကောင်းဆုံးအချိန်သည် မနက်ဖြန်မဟုတ်၊ ယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်တရရန် အကောင်းဆုံးအချိန်သည် နောက်မှမဟုတ်၊ ယခုအချိန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။”
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကရုဏာတော်ကို အမြဲမျှော်လင့်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိ၏ သေဆုံးချိန်ကိုလည်း မေ့လျော့မနေသင့်ပါတယ်။
အပြစ်ကျူးလွန်မိပါက စိတ်ပျက်အားငယ်မနေဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ချက်ချင်းပြန်လည်ဦးညွှတ်ကာ စစ်မှန်သော တောင်ဗာဟ်ပြုကြရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ သောင်ဗဟ်ပြုခြင်းကို လက်ခံတော်မူပြီး အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါစေ။ အာမီးန်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment