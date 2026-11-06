ယီမင်နိုင်ငံအပေါ် လူမဆန်သော ပိတ်ဆို့ဝိုင်းရံမှုတွင် ပါဝင်နေသည့် ဥရောပအနေဖြင့် အီရန်ကို စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန် တီဟီရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က ယီမင်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခတွင် အီရန်က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေသည်ဟူသော ဥရောပသမဂ္ဂ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ကာယာ ကာလက်စ်၏ အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက်ကို ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဥရောပသမဂ္ဂသည် ယီမင်ပြည်သူများအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် စီးပွားရေးအရ ဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုများတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် ယီမင်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပအရာရှိများအနေဖြင့် အခြားသူများအပေါ် စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းနှင့် အမှန်တရားမှ အာရုံလွှဲစေသည့် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ တာဝန်ယူမှုမှ ရှောင်လွှဲနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ယီမင်နိုင်ငံအတွင်း အီရန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိနေသည်ဟူသော ပြောဆိုချက်များကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့သော သတင်းအတုများ ဖြန့်ဝေခြင်းသည် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ရန်နှင့် လူထု၏ အမြင်ကို လမ်းလွဲစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က ယီမင်ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏ အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်၊ အတွေ့အကြုံ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမျှ ၎င်းတို့အတွက် မလိုအပ်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
ဘာကာအီသည် ယီမင်နိုင်ငံ၏ ဒေသအသီးသီး၊ အထူးသဖြင့် အရပ်သားဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ အရေးပါသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် လူနေအိမ်ရာဒေသများအပေါ် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းကို ရှုတ်ချခဲ့သည်။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ယီမင်မွတ်စလင်ပြည်သူ ၂၇၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် ကလေးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီး ၁၃၀ ပါဝင်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် လူ ၆၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ပြည်သူများ၏ နေအိမ်များလည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ချိုးဖောက်သည့် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများအား ရပ်တန့်ရန်လည်း ၎င်းက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်၏ အခြေခံမူအပေါ် ရပ်တည်ချက်ကို ထပ်မံအတည်ပြုရင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ဒေသတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
- စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို အဆုံးသတ်ရန်။
- ယီမင်ပြည်သူများ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို လေးစားရန်။
- ယီမင်နိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုများကို အဆုံးသတ်ရန်။
- ယီမင်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့အကြား သဘောတူညီထားသည့် လမ်းပြမြေပုံ (Roadmap) ကို အခြေခံ၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန်။
အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မည်သည့်အကူအညီမျိုးကိုမဆို ပေးအပ်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီစ္စမာအီ ဗကာအီ သည် ယီမင်နိုင်ငံအပေါ် လူမဆန်သော ပိတ်ဆို့ဝိုင်းရံမှုကို တရားမျှတသည့် လုပ်ရပ်အဖြစ် ပုံဖော်နိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကို အဆက်မပြတ် အလွဲသုံးစားပြုနေခြင်းအပေါ်လည်း ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်၊ အလုံးစုံပိတ်ဆို့ဝိုင်းရံမှုကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ယီမင်နိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် တရားမဝင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအား ဖယ်ရှားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment