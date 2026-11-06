တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန်၏ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးကို စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် ငွေကြေးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် ရုပ်မြင် သံကြားဌာန (IRIB) ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အန်ကာရာမြို့မှ အီရန်သတင်းမဟုတ်ဘဲ တူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ အစ္စတန်ဘူလ်တရားရုံးသည် အဆိုပါ ယခင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အပေါ် စွပ်စွဲထားသည့် အမှုများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်မှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားသည့် သတင်းများအရ ဆာယန် ကာယာသည် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် သတင်းများတွင် သူမနှင့်ဆက်စပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည် လေးလအတွင်း တူရကီလီရာ ၆၃ သန်းမှ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထို့ပြင် သက်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများကို ဖျက်သိမ်းမည်ဟု တရားဝင်မကြေညာမီ တစ်ရက်အလိုတွင် အဆိုပါရှယ်ယာများကို ရောင်းချခဲ့သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ သို့သော် ယင်းကိန်းဂဏန်းများနှင့် အချက်အလက်များကို လွတ်လပ်သည့် အရင်းအမြစ်များက သီးခြားအတည်ပြုရန် လိုအပ်နေသေးပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ဝန်ကြီးဟောင်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် တူရကီနိုင်ငံ၏ ယခင်အရင်းအနှီးဈေးကွက် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲဟောင်းတို့ကိုလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီး တရားရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်ကာ ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများအတွင်း မသမာမှုများရှိကြောင်း စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း တူရကီစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးကုမ္ပဏီ ခုနစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ ၁၃၁ ခုကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖာတီမာ ဘက်တူလ် ဆာယန် ကာယာသည် သူမအပေါ် စွပ်စွဲထားသည့် စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုထားပြီး အမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် တရားရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment