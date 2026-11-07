အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံစစ်စတန် နှင့် ဗလူချီစတန် ပြည်နယ် ရှိ ခါရှ်-ဇာဟီဒန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အက်စ်ကယ်လ်အာဘာဒ်ဒေသတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် ပီဂျိုးကားနှစ်စီးကို အသုံးပြု၍ လမ်းဖြတ်သန်းသွားလာနေသည့် ယာဉ်အချို့ကို ခေတ္တရပ်တန့်စေကာ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့နောက် ဂျိုက်ရှ်အိုလ်အဒ်လ် (ဂျိုက်ရှ်အိုလ်ဇိုလ်မ်) အဖွဲ့က အဆိုပါဗီဒီယိုကို ၎င်းတို့၏ မီဒီယာကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ခါရှ်-ဇာဟီဒန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တည်ဆောက်ကာ နာရီပေါင်းများစွာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ ယာဉ်များကို နှစ်မိနစ်မှ သုံးမိနစ်ခန့်သာ ရပ်တန့်စေခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးနောက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် အချိန်တိုအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လှုပ်ရှားမှုကို နာရီပေါင်းများစွာ လမ်းမကြီးအား ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အဖြစ် ပုံဖော်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ စစ်ဆင်ရေးစွမ်းရည်နှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အမှန်တကယ်ထက် ပိုမိုကြီးမားသကဲ့သို့ ပြသရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် နိုင်ပါတယ်။
ခါရှ်-ဇာဟီဒန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည် ဒေသတွင်း ပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်သွားလာရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယင်းလမ်းမကြီးပေါ်တွင် လုံခြုံရေးမရှိသည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပုံဖော်ခြင်းသည် ပြည်သူများအကြား ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် မသေချာမရေရာမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မဲဟ်ရ်သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၏ ထုတ်ပြန်ထားသော ဗီဒီယိုများနှင့် ပြောဆိုချက်များကို အတည်ပြုနိုင်သော မြေပြင်အထောက်အထားများ၊ မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များကို ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုများအဖြစ် ပုံကြီးချဲ့ဖော်ပြသည့် ဝါဒဖြန့်ချိမှုများကို သတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment