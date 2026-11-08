အီရန်က ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေး ကန့်သတ်ချက်ကို ဖယ်ရှား၊ ကီလိုမီတာ ၅,၀၀၀ အထိ ပစ်ခတ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်

ဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ဒုံးကျည်များ၏ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးအပေါ် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်က အီရန်သည် မိမိ ၏ ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးကို ကီလိုမီတာ ၂,၀၀၀ အထိသာ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကန့်သတ်ချက်သည် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ချမှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အီရန်ကိုယ်တိုင် မိမိဘာသာ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကီလိုမီတာ ၂,၀၀၀ ထက်ဝေးသော နေရာများသို့ ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် မလိုသေးသည့် အတွက် အီရန်က မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် ကန့်သတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ယခုအခါ အဆိုပါကန့်သတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး အီရန်၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များသည် ကီလိုမီတာ ၄,၀၀၀ မှ ၅,၀၀၀ အထိ ပျံသန်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ယင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ မြေပုံပေါ်တွင် ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ယခုအခါ အီရန်၏ ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးအတွင်း ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံး၊ အာဖရိကတိုက်နှင့် အရှေ့အာရှဒေသတို့ပင် ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့် ကီလိုမီတာ ၄,၀၀၀ မှ ၅,၀၀၀ အတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်စခန်းများအားလုံးသည် အီရန်၏ ဒုံးကျည်ပစ်မှတ်များ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အီရန်က အမေရိကန်ထံသို့ ပေးပို့လိုက်သည့် သတိပေးအချက်ပြမှုမှာ အကယ်၍ အမေရိကန်က အီရန်အပေါ် ကြီးမားသော တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါက သို့မဟုတ် ကြီးမားသော စစ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခု ရေးဆွဲခဲ့ပါက အီရန်ကလည်း ကီလိုမီတာ ၄,၀၀၀ မှ ၅,၀၀၀ အတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်စခန်းများကို ကြီးမားသော တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက အမေရိကန်က ကြေညာခဲ့သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်း သတိပြုမိကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမှာ အီရန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ကုန်းလမ်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်သည့် လမ်းကြောင်းများအားလုံးကို အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့စောင့်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ကုန်းလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် အီရန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ လက်နက်များနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်နေသည်ဟု အမေရိကန်က အခိုင်အမာ သံသယရှိနေပါတယ်။
ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင် အီရန်သည် စစ်ပွဲကို ဤမျှကြာရှည်စွာ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန်က ယူဆနေပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်ထားသကဲ့သို့ အဆိုပါ ကုန်းလမ်းကြောင်းများတွင်လည်း ပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ယင်းလမ်းကြောင်းများကို အမေရိကန်၏ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ခုနစ်နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ အီရတ်၊ ပါကစ္စတန်၊ တူရကီ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ အာမေးနီးယား၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းနိုင်ငံများအနက် အီရတ်၊ ပါကစ္စတန်၊ တူရကီနှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်တို့သည် အီရန်နှင့် ထိစပ်နေသော ၎င်းတို့၏ နယ်စပ်များကို ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံများသည် ယင်းအစီအစဉ်ကို စတင်ကြေညာနေကြပြီဖြစ်သကဲ့သို့ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း စတင်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ထိုနေရာများတွင် ကုန်တင်ကားများ၏ သွားလာမှုသည် နှေးကွေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် အာမေးနီးယား၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့နှင့် ထိစပ်နေသော နယ်စပ်များမှာမူ ယခုအချိန်အထိ ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်သည် အီရန်အပေါ် ဖိအားများ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် တစ်ဖက်တွင် အီရန်ကလည်း အမေရိကန်ကို တုံ့ပြန်သတိပေးရန်နေပါတယ်။
အီရန်၏ သတိပေးချက်မှာ အကယ်၍ အမေရိကန်က အီရန်အပေါ် ကြီးမားသော တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါက အီရန်သည်လည်း ၎င်း၏ ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးအပေါ် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပြီး အမေရိကန်၏ စစ်စခန်းများကို တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်တို့ရဲ့ အမြင်ကို ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ မှတ်ချက်တစ်ချက် ရေးသားပြီး ပြောပြပေးကြပါဦး။
အီရန်သည် ၎င်း၏ ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အကွာအဝေးအပေါ် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်း သည် ဥရောပ နိုင်ငံများ ရှိ အမေရိကန် အခြေစိုက် စစ်စခန်းကို ပစ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အခြေစိုက် စစ်စခန်းများ ထားရှိသည့် အာရပ်နိုင်ငံများတောင် မခံနိုင်လျင် ဥရောပ နိုင်ငံများကကော် ခံနိုင်မည်လား ???
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment