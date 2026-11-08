ရီယာဒ်မြို့ရှိ ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ပြုပြင်ရန် လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နိုင်၊ အမေရိကန်သတင်းစာ ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်သတင်းစာ ဝေါလ်စထရိ ဂျာနယ်က ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ မြို့တော် ရီယာဒ်ရှိ ဘုရင် ခါလစ်ဒ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ အဆောက်အအုံနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံအချို့သည် ယီမင်၏ မကြာသေးမီက ဒုံးကျည်စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပျက်စီးမှုများကို ပြုပြင်ရန် လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းစာသည် သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ရီယာဒ်လေဆိပ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းသည် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း နှောင့်နှေးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယီမင်၏ မကြာသေးမီက စစ်ဆင်ရေးများအပြီး လေဆိပ်၌ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအချို့ကို ရပ်ဆိုင်းထားရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေါလ်စထရိ ဂျာနယ်၏ ဖော်ပြချက်အရ လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို စောင့်ကြည့်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ အချက်အလက်များအရ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များသည် ရီယာဒ်လေဆိပ်သို့ ပျံသန်းဝင်ရောက်ခြင်းကို အများအားဖြင့် ရှောင်ရှားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ထို့ပြင် ဒေသတွင်း လေကြောင်းသွားလာမှု ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်မှုများမှာလည်း ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းစာက ရီယာဒ်မြို့သို့ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများ၏ ခရီးစဉ်များကို ဆက်တိုက်ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းနှင့် ညီလာခံများအပါအဝင် အခြားအခမ်းအနားများကို လာမည့်နှစ်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းတို့သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ မျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ကြိုးပမ်းမှုများအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာနေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကြိုးပမ်းမှုများသည် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍများအပေါ် အဓိကအားထားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ ရီယာဒ်မြို့တွင် နေထိုင်အခြေစိုက်သည့် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့သည် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုများနှင့် အန္တရာယ်များ ရှိနေခြင်းကြောင့် အခြားဒေသတွင်းနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရန် ကုန်းလမ်းခရီးရှည်များကို အသုံးပြုနေရကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment