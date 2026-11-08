ကဲရှ်မ် ၊ စီရစ်ခ်၊ ဂျာစ်ခ်နှင့် ဘန်ဒရ်အဘ္ဘာစ် မြို့များတွင် ပေါက်ကွဲသံများ ကြားရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် ရုပ်မြင် သံကြားဌာန (IRIB) ၏ သတင်းထောက် ဟိုစိုင်းန် အဇ်ဒဟာအီက ကွဲရှ်မ် ၊ စီရစ်ခ်၊ ဂျာစ်ခ်နှင့် ဘန်ဒရ်အဘ္ဘာစ်မြို့များတွင် ပေါက်ကွဲသံများ ကြားခဲ့ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းချန်နယ်သို့ ပြောကြားရာတွင် အဆိုပါဒေသများ၌ ပေါက်ကွဲသံနှင့် ဆင်တူသော အသံများ ကြားခဲ့ရသော်လည်း ယင်းအသံများ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ဖြစ်ပေါ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ယခုအချိန်အထိ မသိရှိရသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဇ်ဒဟာအီက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် အဆိုပါအသံများသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအတွင်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက ၎င်းတို့၏ အာဏာနှင့် စွမ်းအားကို ပြသသည့် လမ်းကြောင်းအား ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူများထံမှ တိကျသေချာသော အချက်အလက်များ ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်းလည်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment