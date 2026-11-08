အလီရေဇာ ယူစွဖ်ဖီ ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးကာ နှစ်ချက်ဆွဲရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကမ္ဘာ့အလေးမချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ၏ အလွန်လေးလံတန်းတွင် အီရန်အားကစားသမား အလီရေဇာ ယူစွဖ်ဖီ နှင့် အလီ ဒါအူဒီတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် အီရန်အသင်းသည် ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု၊ ငွေတံဆိပ်တစ်ခုနှင့် ကြေးတံဆိပ်တစ်ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အလီရေဇာ ယူစွဖ်ဖီ သည် နှစ်ချက်ဆွဲပြိုင်ပွဲတွင် ၂၆၃ ကီလိုဂရမ်ကို အောင်မြင်စွာ ထမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ယခင်ကမ္ဘာ့စံချိန်ဖြစ်သော ၂၆၁ ကီလိုဂရမ်ကို ချိုးဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ချက်ဆွဲပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေတံဆိပ် နှင့် စုစုပေါင်းရလဒ်၌ ငွေတံဆိပ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အီရတ်အားကစားသမား အလီအမာရ် သည် နှစ်ချက်ဆွဲပြိုင်ပွဲတွင် ၂၅၅ ကီလိုဂရမ်ကို ထမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းရလဒ်၌ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ရွှေတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ အာမေးနီးယားအားကစားသမား လာလယန်မှာ စုစုပေါင်းရလဒ်၌ ကြေးတံဆိပ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အားကစားသမား အလီ ဒါအူဒီသည် တစ်ချက်ဆွဲပြိုင်ပွဲတွင် ၂၀၆ ကီလိုဂရမ်ဖြင့် ကြေးတံဆိပ်ရရှိခဲ့သော်လည်း နှစ်ချက်ဆွဲပြိုင်ပွဲတွင် ၂၆၁ ကီလိုဂရမ်ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အောင်မြင်စွာ မထမ်းတင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဆုတံဆိပ်များ ရရှိရေး အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment