ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ မြို့အသီးသီးတွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွား၊ ပါရီမြို့၌ လူပေါင်း ၄၆,၀၀၀ ခန့် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ပါရီမြို့အပါအဝင် အခြားမြို့အသီးသီးတွင် ပြည်သူများသည် စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့် ပညာရေးစနစ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဆန္ဒပြသူများအကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဖော်ပြချက်အရ ပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဆန္ဒပြသူများကို လူစုခွဲရန် မျက်ရည်ယိုဗုံးများနှင့် နံပါတ်တုတ်များကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပါရီမြို့ရှိ နာဆီယွန် ရင်ပြင် (Nation Square) အနီးတွင်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဖွဲ့က ဆန္ဒပြသူများကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
စပွတ်နစ် သတင်းဌာန၏ သတင်းထောက်နှင့် ပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ စနေနေ့တွင် ပါရီမြို့၌ လူပေါင်း ၄၆,၀၀၀ ခန့်သည် စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေးအခြေအနေများကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရန် လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်လာပြီး ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ လီယွန်မြို့တွင်လည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဆန္ဒပြသူများကို လူစုခွဲရန် မျက်ရည်ယိုဗုံးများ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကြောင့် ထိုမြို့တွင်လည်း တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment