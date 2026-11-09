အီရန်ပညာရှင်များ အမေရိကန်လက်နက်များကို ပြန်လည်လေ့လာဖော်ထုတ်နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ အာကာသနှင့် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ တပ်မှူး၏ အကြံပေးနှင့် အာကာသနှင့် လေကြောင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားဥယျာဉ်၏ တာဝန်ခံဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ် အလီ ဘီလာလီက အီရန်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အမေရိကန်ထံမှ ရရှိထားသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများကို နောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ရန်သူထံမှ ရရှိထားသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများကို နောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် လေ့လာဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှဟီးဒ် ဟစန် တီဟီရန်နီ မိုကဒမ် လက်ထက်ကတည်းက ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဘီလာလီ၏ ပြောကြားချက်အရ ရန်သူထံမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ရရှိထားပြီး လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်းကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် လူငယ်ပညာရှင်များက ယင်းပစ္စည်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ကာ နောက်ပြန်အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
၎င်းက ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံ၏ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်များကို အမြင့်ဆုံးအသုံးချပြီး ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ အီရန်လူငယ်ပညာရှင်များသည် ပြည်တွင်းနည်းပညာများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအင်အားကို ခိုင်မာစေရေးအတွက် ရရှိလာသည့် အခွင့်အလမ်းတိုင်းကို အသုံးချရန် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။
အာကာသနှင့် လေကြောင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားဥယျာဉ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက အဆိုပါဥယျာဉ်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အောင်မြင်မှုများကို ကဏ္ဍငါးခုဖြင့် ပြသထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းကဏ္ဍများမှာ ဒုံးကျည်၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၊ လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေး၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနှင့် အာကာသနည်းပညာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဘီလာလီက အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအရာရှိများ၏ အခြေအမြစ်မရှိသော ပြောဆိုချက်များသည် ဝါဒဖြန့်မှုနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူများသည် ယင်းပြောဆိုချက်များမှတစ်ဆင့် ပြည်သူများ၏ စိတ်ဓာတ်ကို ကျဆင်းစေရန်နှင့် ပြည်သူများနှင့် အာဏာပိုင်များအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ အတွေ့အကြုံများအရ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုသည် ပြင်ပအန္တရာယ်များကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် နိုင်ငံအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ကာကွယ်ရေးအကာအကွယ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment