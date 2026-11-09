အီရန် အပေါ် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေး အမေရိကန်က တရုတ်ထံ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြောင်း သတင်းများအပေါ် တရုတ်၏ တုံ့ပြန်ချက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကွော် ကျားခွန်း (Guo Jiakun) သည် အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက် အမေရိကန်က ပေကျင်းအစိုးရထံ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အပေါ် တုံ့ပြန်ရာတွင် တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို ဆွေးနွေးမှုနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းသည် မည်သည့်ဘက်အတွက်မျှ အကျိုးမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို ဖြေရှင်းရန် သံတမန်ရေးရာ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဤပြောကြားချက်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက အခြေအနေကို သိရှိထားသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ သတင်းတစ်ပုဒ် ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းအရ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စကော့တ် ဘက်ဆင့် (Scott Bessent) သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် (Donald Trump) ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် အီရန်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးချကာ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးတွင် အကူအညီပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းအရ ပေကျင်းအစိုးရသည်လည်း ထိုတောင်းဆိုချက်ကို တီဟီရန်အစိုးရထံ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အနောက်အာရှဒေသ၌ တင်းမာမှုများ လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် သံတမန်ရေးရာ ကြိုးပမ်းမှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ၏ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်စွဲပါ သတင်းဖော်ပြချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများသည် ပေကျင်းမြို့၌ အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် အိုမန်နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ပေကျင်းအစိုးရက တင်းမာမှုများ လျှော့ချရေးနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရေးတို့ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment