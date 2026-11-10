၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၁၅:၀၄
News ID: 1889033
အဗ်နာ ။ ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဆီးရီးယား ကြေးစားစစ်သားများသည် ဟူသီ (အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် ) ကို တိုက်ရန် ယီမင်နိုင်ငံသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေရာတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျကို ကိုယ်စားပြုနေသော အစိုးရဘက်မှ ရပ်တည်ကူညီရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင် အမိမြေဟူသော အမည်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြသူများအား မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုပါတယ်။ သင်တို့အတွက် အရေးကြီးသည်မှာ အမိမြေလား? သို့မဟုတ် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု (အယူဝါဒ) လား? ဘာကြောင့်ဆို ဆီးရီးယားကို ကျူးကျော်နေသည့် အစ္စရေး ဇီယွန်များကို တိုက်ဖို့ အခုလို မထွက်လာသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Your Comment