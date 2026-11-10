အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်ရေတပ်သည် ရေအောက်မှ ပစ်လွှတ်နိုင်ပြီး ရေဒါများတွင် မမြင်နိုင်သော «အဘူမဟ်ဒီ» (ابومهدی) ဒုံးကျည်ကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အရာရှိများ၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါဒုံးကျည်သည် နိုင်ငံ၏ ရေတပ်အတွက် အရေးပါသော အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ထိပ်ဖူးစစ်ထိပ်ဖူးကို ရေအောက်မှ ကီလိုမီတာ ၂၆၀၀ အထိ သယ်ဆောင်သွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါဒုံးကျည်၏ စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကွာအဝေးမှာ ကျယ်ပြန့်ပြီး မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော ပစ်မှတ်များအတွက် သိသာထင်ရှားသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ယင်းဒုံးကျည်ကို အသုံးပြုရာတွင် အချိန်ကိုက်မှုနှင့် ပစ်ခတ်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့သည် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖြစ်လာနိုင်သည့် စစ်ဆင်ရေးများတွင် မိနစ်တိုင်းသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတိုးတက်မှုသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်နှင့် ရေတပ်အင်အားကို ခေတ်မီအောင် မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် အင်အားချိန်ခွင်လျှာဆိုင်ရာ မေးခွန်းအသစ်များကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment