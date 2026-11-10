အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘာရက် အိုဘားမားက ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် အီရန်စစ်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသော အငြင်းပွားဖွယ် ကိုးကားချက်တစ်ခုသည် လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ကိုးကားချက်တွင် အီရန်စစ်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့်ပတ်သက်သည့် တင်းမာမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။
သို့သော် အဆိုပါပြောကြားချက်များ၏ မှန်ကန်မှုနှင့် မူရင်းအထောက်အထားတို့ကို ယခုအချိန်အထိ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့်အပြင် ဘာရက် အိုဘားမားက အမှန်တကယ် ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment