အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏ အစီရင်ခံစာအရ ဖိုင်နန်ရှယ်တိုင်းမ်သတင်းစာက အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ယာမင် နေတန်ယာဟုသည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ထံ နေ့စဉ်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည်စတင်ရန် တောင်းဆိုနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်၊ သို့သော် အဆိုပါတောင်းဆိုချက်သည် အိမ်ဖြူတော်အတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်ရှိ အရာရှိအချို့၏ ကန့်ကွက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှုများနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ဖိုင်နန်ရှယ်တိုင်းမ်သတင်းစာသို့ ပြောကြားရာတွင် “နေတန်ယာဟုဟာ စစ်ပွဲကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ တောင်းဆိုရင်း သူ့ဆီကို နေ့တိုင်း ဖုန်းဆက်နေပါတယ်။
စစ်ပွဲမဖြစ်စေလိုတဲ့ အိမ်ဖြူတော်အတွင်းနဲ့ အပြင်ဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဒီတောင်းဆိုချက်ကို တားဆီးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းအရ အာရပ်နိုင်ငံများ၏ ခေါင်းဆောင်များကလည်း ပဋိပက္ခကို ပိုမိုပြင်းထန်လာစေမည့်အစား သံတမန်ရေးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ပြီး အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဖို့ ထရမ့်အား တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ယင်းခေါင်းဆောင်များတွင် ကာတာအမီရ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ အိမ်ရှေ့မင်းသား၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) သမ္မတနှင့် တူရကီသမ္မတတို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဖိုင်နန်ရှယ်တိုင်းမ်၏ ဖော်ပြချက်အရ နေတန်ယာဟုက ထရမ့်ထံ ဖုန်းဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့်အချိန်တွင် အမေရိကန်သည် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် အကန့်အသတ်ရှိသော တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နှင့် ၆ ရက်နေ့များတွင် ကဲရှ်မ် ကျွန်း သည် အမေရိကန်၏ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ထရမ့်သည် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ တိုက်ခိုက်မှုကို တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း ဝါရှင်တန်အစိုးရက နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် အီရန်၏ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုကို အမေရိကန်က အချိန်တိုအတွင်း အသုံးမပြုနိုင်အောင် ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများသည် အီရန်နှင့် စစ်ပွဲသည် အမေရိကန်၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ ရှုံးနိမ့်ရသည့် အရေးပါသော အကြောင်းရင်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည့် အခြေအနေတွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မကြာသေးမီက ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လီကွတ် (Likud) ပါတီသည် ပါလီမန်တွင် အများစုနေရာများ ရရှိရန် မအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် နေတန်ယာဟုသည် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဖိုင်နန်ရှယ်တိုင်းမ်သတင်းစာက နေတန်ယာဟုနှင့် ထရမ့်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က အီရန်အပေါ် မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယင်းဖုန်းဆက်သွယ်မှုကို အမေရိကန်အရာရှိများက အက်ဆီယော့စ် (Axios) သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ပြောကြားရာတွင် “ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှု” ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်အရာရှိများ၏ ပြောကြားချက်အရ အမေရိကန်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့် နေတန်ယာဟုသည် အီရန်နိုင်ငံကို ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ထရမ့်က ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအတွက် အချိန်ပိုပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
နေတန်ယာဟုက တိုက်ခိုက်မှုများ ပြန်လည်စတင်ရန် တောင်းဆိုနေသော်လည်း ထရမ့်သည် တနင်္လာနေ့တွင် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြေ နည်းပါးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ၎င်းက “အီရန်ဟာ စစ်ရေးအရ လက်တွေ့အားဖြင့် အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့က လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမှာပါ” ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပြောကြားချက်များသည် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက် အဆိုပြုထားသော မူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထရမ့်က ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဆိုပြုချက်၏ စည်းကမ်းချက်များအရ အမေရိကန်က အီရန်၏ ဆိပ်ကမ်းများအပေါ် ပိတ်ဆို့ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးပါက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား (Strait of Hormuz) မှတစ်ဆင့် သင်္ဘောများ လွတ်လပ်စွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရေးကို အာမခံပေးမည်ဟု အီရန်နိုင်ငံက ကြေညာထားပါတယ်။
ထို့ပြင် တီဟီရန်အစိုးရသည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန်နှင့် နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြန်လည်စတင်ရန်လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
အဆိုပါနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တွင် နျူကလီးယားအရေးကိစ္စလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်နန်ရှယ်တိုင်းမ်သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ ကာတာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့၏ ခေါင်းဆောင်များသည် ထရမ့်ထံ ဖုန်းဆက်သွယ်ကာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်များအနက် ပါဝင်ကြပါတယ်။
#ထရမ့်
#နေတန်ယာဟု
#အီရန်
#စစ်ပွဲ
#ဆော်ဒီအာရေဗျ
#ကာတာ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment