အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိထားသော သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက အီရန်မီဒီယာများသို့ ပြောကြားရာတွင် အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် အလီ ဖာလေဟ် အယ်လ်ဇိုင်ဒီသည် နာရီအနည်းငယ်ကြာ တီဟီရန်မြို့သို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့်အတူ လိုက်ပါလာသော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ အီရန်ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်၏ ပြောကြားချက်အရ ယင်းတွေ့ဆုံမှုတွင် အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက် အီရတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုသာ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အခြားကိစ္စရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှုများအတွင်း အီရန်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက် အီရတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး အီရန်နိုင်ငံက တင်ပြထားသည့် နှစ်ရက်တာ အဆိုပြုချက်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဆိုပါအဆိုပြုချက်၏ မူဘောင်အတွင်း အီရန်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment