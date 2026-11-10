၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၅
News ID: 1889245
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ နှင့် အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) ၏ အာကာသနှင့် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မူစဝီတို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အခမ်းအနားတွင် ဒုံးကျည်မြို့တော်သစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဗ်ဒိုလ္လာဟ်ဟီ သည် အံ့အားသင့်ဖွယ် အသစ်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်အပြင် အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ အာကာသနှင့် လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့၏ နောက်ဆုံးပေါ် အောင်မြင်မှုများနှင့် တိုက်ပွဲဝင်အသင့်အနေအထားများကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ထုတ်ဖော်ပြသမှုတွင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် (Ballistic Missiles) အမျိုးအစားများနှင့် ခရုဇ်ဒုံးကျည် (Cruise Missiles) အမျိုးအစားများအပြင် ၎င်းတို့ကို ပစ်လွှတ်သည့် ယာဉ်များကိုလည်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
Your Comment