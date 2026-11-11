တောင်ကြီး၊အေးသာယာ အဆင်းလမ်းတွင် တောင်ပြိုကျမှုကြောင့် လမ်းပိတ်ဆို့ ၊ ရေကန်များလည်း ရေလျှံ ။ ။ Photos
၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၆ - ၀၆:၁၈
News ID: 1889257
အဗ်နာ ။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ညပိုင်း၌ တောင်ကြီး၊ အေးသာယာ အဆင်းလမ်းတွင် တောင်ပြိုကျကာ မြေသားများ လမ်းပေါ်သို့ ကျရောက်ပြီး ယာဉ်အသွားအလာ ပြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျီးဖြူကန်နှင့် ကုန်းလှိုင်ရေကန်တို့တွင်လည်း ရေလျှံမှုဖြစ်ပွားကာ အနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်အချို့သို့ ရေဝင်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ Photos Credit - KBZTai
Your Comment